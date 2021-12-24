Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава собирается не только построить забор на границе с Белоруссией «от мигрантов», но и отгородиться таким же способом от Украины. Его процитировали РИА Новости 24 декабря

«Польша может построить забор на границе не только с Белоруссией, но и с Украиной», — сказал Качиньский.

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Кстати, соответствующее заявление в пятницу, 24 декабря, сделал и российский МИД.

«Через Украину существует поток мигрантов в страны Евросоюза, но Запад не реагирует, а наказывает Минск. Миграционный кризис в Европе был создан не Минском, а собственной политикой западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку», — заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В начале ноября Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате толпы иностранцев в основном арабского происхождения атаковали границу.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.

Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.