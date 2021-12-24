Заявления властей и СМИ о подготовке вторжения РФ на Украину только нагнетают панику среди населения Украины, заявил 23 декабря на брифинге военный комиссар Херсонской области, полковник Александр Зиньковский, передает «Типичный Херсон»

Путин описал, что было бы на Украине, если бы не госпереворот © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Ко мне обращаются люди, которые говорят: "Мы уже вывезли вещи с дач на том берегу Днепра на случай военных действий". Я спрашиваю, может, вы для защиты от воров на межсезонье их забираете? Нет, отвечают, мы их именно эвакуируем. Ну, вывозите, весной все вернете на дачу», — рассказал Зиньковский.

Военком сообщил, что на Херсонщине будет сформировано управление отдельной бригады территориальной обороны. Пока, по его словам, в батальонах терробороны будет по 46 человек личного состава и 89 человек — в управлении бригады.

Ранее начальник управления оборонной работы Херсонской облгосадминистрации Валерий Головко заявил, что военная часть будет в каждой области, и за год в области нужно будет сформировать 7 военных подразделений.

В январе 2022 года на Украине вступит в силу закон о национальном сопротивлении. Согласно ему, количество военнослужащих в ВСУ увеличивается на 11 тысяч.

Как неоднократно подчеркивали в Кремле, РФ не готовит каких-либо планов по вторжению на Украину. Напротив, МИД РФ обвинил официальный Киев в подготовке новой силовой операции против республик ДНР и ЛНР.