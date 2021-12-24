Из-за нагнетания истерии в СМИ украинцы полагают, что война вот-вот начнется, и захвачено может быть все левобережье Днепра, пояснил Зиньковский. Поэтому люди в панике начинают эвакуировать вещи с дач в этом районе.
«Ко мне обращаются люди, которые говорят: "Мы уже вывезли вещи с дач на том берегу Днепра на случай военных действий". Я спрашиваю, может, вы для защиты от воров на межсезонье их забираете? Нет, отвечают, мы их именно эвакуируем. Ну, вывозите, весной все вернете на дачу», — рассказал Зиньковский.
Военком сообщил, что на Херсонщине будет сформировано управление отдельной бригады территориальной обороны. Пока, по его словам, в батальонах терробороны будет по 46 человек личного состава и 89 человек — в управлении бригады.
Ранее начальник управления оборонной работы Херсонской облгосадминистрации Валерий Головко заявил, что военная часть будет в каждой области, и за год в области нужно будет сформировать 7 военных подразделений.
В январе 2022 года на Украине вступит в силу закон о национальном сопротивлении. Согласно ему, количество военнослужащих в ВСУ увеличивается на 11 тысяч.
Как неоднократно подчеркивали в Кремле, РФ не готовит каких-либо планов по вторжению на Украину. Напротив, МИД РФ обвинил официальный Киев в подготовке новой силовой операции против республик ДНР и ЛНР.