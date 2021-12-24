«Луна будет находиться в знаке Стрельца, поэтому лучше всего провести новогоднюю ночь на катамаране или на круизном лайнере. Также можно устроить новогоднее шоу с незнакомыми людьми. Если на Новый год вы остаетесь в Украине, то я бы рекомендовал выйти на берег реки. То есть, самый оптимальный вариант — это возле воды на открытом воздухе. Главное — не сидеть дома и не встречать Новый Год с родственниками», — посоветовал астролог.
Ранее он рассказал, что наступающий год сулит миру катастрофы, потопы и даже падение астероида.