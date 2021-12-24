Россия продолжает наращивать силы вблизи Украины, даже готовясь к переговорам по вопросам безопасности с США. Об этом 23 декабря заявило агентство Bloomberg со ссылкой на данные разведки

Погребинский: Путин не успокоится, США пора «сматывать удочки» из Украины © скриншот видео Первый канал

«Спутниковые снимки показывают, что танки, артиллерия и системы противовоздушной обороны были переброшены в приграничные районы вблизи Украины с ноября. В то время как на изображениях, по-видимому, видно ограниченное количество войск на местах с оборудованием, Россия сможет быстро и скрытно усилить их с помощью крупных развертываний с использованием поездов или самолетов», — говорится в сообщении.

Авторы материала заявили, что Россия якобы продолжает «оказывать давление» на Украину и США.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Россия неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.

В МИД РФ отметили, что Вооруженные силы Украины перебросили к линии разграничения в Донбассе половину личного состава и военную технику.