Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский ответит за незаконные решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в части санкций в отношении украинских граждан и запрета работы телеканалов. Об этом он сказал в интервью изданию «Левый берег» 24 декабря

«Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность — тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%. Поверьте мне, пройдет время — все пойдут на допросы», — сказал Разумков.

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В феврале этого года под запрет попали сразу три оппозиционных канала: ZIK, NewsOne и «112 Украина». Также санкциям СНБО подверглись отдельные граждане страны, в том числе депутаты Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Многие эксперты оценили такие решения как попытку власти избавиться от оппозиции.