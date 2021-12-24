«Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность — тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%. Поверьте мне, пройдет время — все пойдут на допросы», — сказал Разумков.
Он пояснил свою позицию тем, что, по его мнению, СНБО не может выполнять функцию суда, а значит решения этого ведомства — самоуправство.
В феврале этого года под запрет попали сразу три оппозиционных канала: ZIK, NewsOne и «112 Украина». Также санкциям СНБО подверглись отдельные граждане страны, в том числе депутаты Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак.
Многие эксперты оценили такие решения как попытку власти избавиться от оппозиции.