«Так как 29 декабря Юпитер войдет в знак Рыбы и будет находиться там до 11 мая, весь этот период будет связан с медициной и фармацевтикой. Компании, создающие вакцину от коронавируса, будут настаивать на вакцинации. <…> Я думаю, что летом все это закончится. Поэтому, кто продержится до лета, уже не будет привит никогда. А пока в Европе будут прививать всех, в том числе детей», — заверил астролог.
Ранее он сообщал, что год Тигра грозит катастрофами по всему миру, потопами и даже падением астероида.