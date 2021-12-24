Компании, создающие вакцину от коронавируса, со всего мира будут настаивать на тотальной вакцинации. Об этом заявил 24 декабря украинский астролог Влад Росс в интервью УНИАН

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