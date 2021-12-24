В киноцентре «Октябрь» в Москве состоялась премьера сказочной саги от Disney «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Одним из главных героев фильма стал певец Филипп Киркоров, сыгравший роль Жар-птицы, которая неожиданно даже для себя снесла яйцо. О мероприятии 24 декабря написала «Экспресс газета»

«Думал ли я когда-нибудь, простой болгарский мальчик, что в будущем сыграю в художественном фильме-сказке, да еще такую яркую роль, да еще вместе с Еленой Яковлевой, которая играет Бабу Ягу! Но, как говорится, мечты сбываются!» — сказал артист.

История последней части трилогии «Богатыря» начинается с того, что Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, и все жители Белогорья готовятся к пиру на весь мир. Однако зло не дремлет и в самый разгар торжества напоминает о себе.

Несмотря на то, что это фильм-сказка, зрители увидят в нем и виды современной Москвы, по которой путешествует избушка на курьих ножках. Как именно это произошло, зрители уже могут увидеть в кинотеатрах страны.