Московская прокуратура отозвала вызов на допрос украинского журналиста Романа Цимбалюка. Об этом сообщил адвокат Цимбалюка Николай Полозов в комментарии РИА Новости 24 декабря

Украинский журналист Цимбалюк проигнорировал пресс-конференцию Путина © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Ни одного из помощников прокурора… не оказалось. А коллега из соседнего кабинета, другой прокурор, сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад», — рассказал Полозов.

Адвокат добавил, что ни ему, ни подзащитному об отзыве вызова не сообщили. Также, по его словам, у него взяли номер телефона для связи в будущем.

При этом адвокат не уточнил, где сейчас находится Цимбалюк — в Москве или в Киеве.

Ранее Цимбалюка вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Украинский журналист обвинил Администрацию президента России в том, что против него якобы организовали «не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру».