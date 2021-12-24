Украина при наличии политической воли может быстро выполнить Минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но ее нет. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук, передает 24 декабря РИА Новости

Акопов: Путин уже не верит в Минские соглашения © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский выполнил все рекомендации берлинского саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Украина, Франция — ред.) 2016 года, которые его предшественник саботировал три года. Именно это тогда и позволило созвать саммит в Париже. К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците», — сказал Полищук.

Украина годами игнорирует Минские соглашения. Согласно декабрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», 54% украинцев считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. 21% респондентов заявили, что Украине нужно выйти из переговорного процесса