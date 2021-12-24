«Так было в 2019 году, когда за три месяца президент [Украины] Владимир Зеленский выполнил все рекомендации берлинского саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Украина, Франция — ред.) 2016 года, которые его предшественник саботировал три года. Именно это тогда и позволило созвать саммит в Париже. К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците», — сказал Полищук.
Украина годами игнорирует Минские соглашения. Согласно декабрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», 54% украинцев считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. 21% респондентов заявили, что Украине нужно выйти из переговорного процесса