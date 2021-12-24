Предстаивтель МИД отметил, что с 2014 года США оказали Киеву военной помощи на 2,5 миллиарда долларов,
В том числе, указал дипломат, в 2021 году Украина получила военной техники на 400 миллионов, а в 2022 году Вашингтон планирует выделить Киеву еще 300 миллионов долларов, из которых 75 миллионов — на летальные вооружения.
«К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России», — заявил Полищук.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспокоены обстановкой на российско-украинской границе и готовы предоставить Киеву «средства защиты суверенной территории».
В МИД РФ неоднократно призывали страны Запада прекратить накачивать оружием Украину, поскольку это подталкивает Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе.