Страны НАТО наводняют Украину оружием и техникой с целью сделать из нее инструмент для борьбы с Россией, сказал в комментарии РИА Новости 24 декабря директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук

Предстаивтель МИД отметил, что с 2014 года США оказали Киеву военной помощи на 2,5 миллиарда долларов,

Киев не планирует наступление в Донбассе - МИД Украины © REUTERS, Ints Kalnins

«К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России», — заявил Полищук.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспокоены обстановкой на российско-украинской границе и готовы предоставить Киеву «средства защиты суверенной территории».

В МИД РФ неоднократно призывали страны Запада прекратить накачивать оружием Украину, поскольку это подталкивает Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе.