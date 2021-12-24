«Порошенко отправился в ссылку и что будет делать в этом отношении следствие… Думаю, что оно будет убеждать Порошенко, чтобы он не возвращался. Если он хочет остаться в политике, ему надо возвращаться. Уехать это было ужасной ошибкой. Ходил бы сегодня к следователю, давал показания… И все было бы хорошо, как всегда. А то, что он вылетел, выглядит, как слабость, что для его избирателя его сегмента недопустимо. Это выглядит как признание вины. Бежит же преступник», — заявил он.
При этом Бортник отметил, что Порошенко в принципе не стоило упоминать о совпадении дня визита за границу с днем вручения подозрения. Но если это действительно было так, то тем более он должен был отменить все планы и остаться на Украине.
На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».
Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить экс-президенту повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Во вторник Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что сейчас находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России.