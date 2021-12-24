Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко совершил огромную ошибку, решив в день вручения подозрения улететь за границу, поскольку теперь он выглядит, как преступник, признавший свою вину. Такое мнение 23 декабря в эфире телеканала «Наш» выразил украинский политолог Руслан Бортник

«Порошенко отправился в ссылку и что будет делать в этом отношении следствие… Думаю, что оно будет убеждать Порошенко, чтобы он не возвращался. Если он хочет остаться в политике, ему надо возвращаться. Уехать это было ужасной ошибкой. Ходил бы сегодня к следователю, давал показания… И все было бы хорошо, как всегда. А то, что он вылетел, выглядит, как слабость, что для его избирателя его сегмента недопустимо. Это выглядит как признание вины. Бежит же преступник», — заявил он.

«Начало сериала»: Бортник сказал, вернется ли Порошенко на Украину в январе © Facebook, Ruslan Bortnik

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».

Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить экс-президенту повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Во вторник Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что сейчас находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России.