Украинские власти использовали решение призвать украинских женщин встать на воинский учет, чтобы усилить нагнетание внутренней обстановки. Об этом 23 декабря заявил эксперт, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала Ukrlive

«Принимать такие решения было нельзя, поэтому очевидно, что это пиар-акция. Если всерьез, то действительно есть несколько специальностей — медицинские, может, поварихи нужны в армии. Но и возраст же должен быть не до 60 лет… Смысл такого решения увязывается хорошо с той кампанией, которая продолжается последние месяцы нагнетания опасности войны. Но народ пока не очень верит», — заявил он.

По словам эксперта, для того, чтобы украинцы поверили, нужно создать ощущение у каждого, что он завтра может быть мобилизован и куда-то отправлен.

Прапор из юбок. Зеленский прячется за женщинами © Ukraina.ru Евгений Комаровский ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был выйти с обращением к народу и пояснить, зачем украинским женщинам необходимо встать на воинский учет.

Ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий после получения которых женщины на Украине должны стать военнообязанными. Все категории граждан должны встать на учет до конца 2022 года. С 2023 года в случае уклонения они могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Согласно этому документу, на военном учете должны состоять работницы, занятые в 35 сферах деятельности, в том числе, библиотекари, пекари и работники музеев.