Врач и общественный деятель Евгений Комаровский заявил, что на Украине гражданам стало тяжело свободно выражать свои мысли, поскольку сразу поступают угрозы и обвинения во внешнем финансировании. Такое мнение 23 декабря он выразил в эфире телеканала «Украина 24»

Евгений Комаровский: кто он © Facebook, Евгений Комаровский

При этом Комаровский рассказал, что страдает от бытующего мнения о финансировании его критики в адрес действующей власти Украины со стороны России.

Также в эфире программы Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был выйти с обращением к народу и пояснить, зачем украинским женщинам необходимо встать на военный учет, прежде чем Минобороны выдало соответствующий документ.