«Почему мы молчим? Мы же сейчас идем стремительно семимильными шагами к тому, что ты откроешь рот и все, к тебе придут тебя проверять. И люди молчат. Мы же возвращаемся в атмосферу комсомольских собраний, когда все прекрасно знают, что это чушь и это неправильно. Но мы молчим. И прекрасно все понимают, что сказав хоть слово, тебя сразу обвинят, что тебе денег дали», — заявил он.
При этом Комаровский рассказал, что страдает от бытующего мнения о финансировании его критики в адрес действующей власти Украины со стороны России.
Также в эфире программы Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был выйти с обращением к народу и пояснить, зачем украинским женщинам необходимо встать на военный учет, прежде чем Минобороны выдало соответствующий документ.