Президент Украины Владимир Зеленский должен был выйти с обращением к народу и пояснить, зачем украинским женщинам необходимо встать на воинский учет. Такое мнение 23 декабря в эфире телеканала «Украина 24» выразил врач и общественный деятель Евгений Комаровский

«Каждый гражданин и житель страны, каждый человек, у кого в паспорте написано, что он гражданин Украины, должен знать, куда ему идти в случае начала военных действий. Он обязан это знать. Это его долг, как патриота. Естественно, это не делается так, что вчера никому не надо было идти на учет, а тут половина населения должна пойти и завтра встать на учет. Мне кажется, что в такой ситуации это заявление типа новогодний подарочек с одной стороны всем феминисткам», — заявил Комаровский. «Назрела необходимость»: главком ВСУ объяснил, зачем украинок ставят на воинский учет © пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода"

При этом он отметил, что такие темы не может озвучивать никто, кроме президента. Именно он должен был выйти с заявлением, по мнению Комаровского, и объяснить женской части украинского населения, зачем это надо.

Ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий после получения которых женщины на Украине должны стать военнообязанными. Все категории граждан должны встать на учет до конца 2022 года.

С 2023 года в случае уклонения они могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Согласно этому документу, на военном учете должны состоять работницы, занятые в 35 сферах деятельности, в том числе, библиотекари, пекари и работники музеев.