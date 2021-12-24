«Назрела необходимость создания такого документа, который бы позволял нам, военным, видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты нашего государства», — заявил ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В итоге в стране появился тот самый приказ № 313 о постановке женщин целого ряда профессий на воинский учет, связанный с необходимостью «накопления человеческого ресурса» для армии.
Многие граждане Украины крайне негативно отреагировали на решение властей, поинтересовавшись, встанет ли под ружье супруга президента Владимира Зеленского Елена.
Другие жители страны отнеслись к идее с юмором и заполонили сеть мемами на эту тему. Вот лишь некоторые из них.