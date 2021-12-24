На Украине в силу вступил закон, обязывающий женщин встать на воинский учет до конца 2022 года. Такое решение властями страны было принято в преддверии якобы надвигающегося нападения РФ. Как отреагировали украинцы на изменение законодательства написал «Главред» 24 декабря

«Назрела необходимость создания такого документа, который бы позволял нам, военным, видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты нашего государства», — заявил ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Многие граждане Украины крайне негативно отреагировали на решение властей, поинтересовавшись, встанет ли под ружье супруга президента Владимира Зеленского Елена.

Другие жители страны отнеслись к идее с юмором и заполонили сеть мемами на эту тему. Вот лишь некоторые из них.