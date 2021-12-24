Мишенью провокации украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может стать школа или больница. Об этом 24 декабря заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости

Шойгу предупредил о готовящихся провокациях ЧВК США «с химическими компонентами» в Донбассе © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

По его мнению, западные и украинские СМИ сразу же опубликуют сообщения, что диверсию организовали Россия и ЛДНР, и «найдут кого-то якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР».

Бывший офицер добавил, что для этих целей «выгоднее использовать наемников».

«В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства», — уточнил он.

Прозоров отметил, что у западных спецслужб есть большой опыт «в организации подобных провокаций».

На днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.