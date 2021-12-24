«Такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — объяснил Прозоров.
По его мнению, западные и украинские СМИ сразу же опубликуют сообщения, что диверсию организовали Россия и ЛДНР, и «найдут кого-то якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР».
Бывший офицер добавил, что для этих целей «выгоднее использовать наемников».
«В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства», — уточнил он.
Прозоров отметил, что у западных спецслужб есть большой опыт «в организации подобных провокаций».
На днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.