Украинский певец Иван Дорн рассказал, что много лет назад, когда только начинал свою карьеру украл у местного диджея несколько дисков. Дело было в городе Славутич Киевской области, где музыкант вырос. Признание артист сделал на днях в эфире YouTube-проекта «Скажи Гордеевой»

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«Я потом понял, что у него была классная музыка в итоге. Классная музыка, которую я полюбил. Я был невольным слушателем электронной лабуды, как мне тогда казалось. Через год я начал у него красть диски из барсетки, чтобы послушать их дома, а потом незаметно возвращать. Но я не все вернул, кстати говоря. Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста, за то, что я не вернул тебе диски. Какие-то скоммуниздил и не вернул», — сказал он.

Дорн попросил диджея White связаться с ним, чтобы уже состоявшийся музыкант смог пожать ему руку и поблагодарить за опыт.