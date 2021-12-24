Западу не стоит соглашаться на предложенные РФ соглашения по НАТО, заявил 23 декабря президент Эстонии Алар Карис, передает Интерфакс

США отказали России в предложениях по НАТО © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

«Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя, что, понятно, является одной из целей сегодняшней России — рассорить нас между собой, на Запад-Восток, на Север-Юг, рассориться с США», — заявил Карис.

Он добавил, что «никто не хочет эскалации» в отношениях с Россией, но об обсуждении ее предложений по гарантиям безопасности не может быть и речи.

Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям в сфере безопасности.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211221/1032932396.html МИД РФ опубликовал проект соглашения с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности.

МИД РФ опубликовал проект соглашения с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии,

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211221/1032932396.htm МИД РФ опубликовал проект соглашения с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности.

Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.