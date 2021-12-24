По словам президента Эстонии, союзникам по НАТО нужно не бояться России, а заниматься ее сдерживанием.
«Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя, что, понятно, является одной из целей сегодняшней России — рассорить нас между собой, на Запад-Восток, на Север-Юг, рассориться с США», — заявил Карис.
Он добавил, что «никто не хочет эскалации» в отношениях с Россией, но об обсуждении ее предложений по гарантиям безопасности не может быть и речи.
Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям в сфере безопасности.
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Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии,
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211221/1032932396.htm МИД РФ опубликовал проект соглашения с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности.
Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.