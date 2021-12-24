Африканский штамм коронавируса «омикрон» перенесет практически каждый человек в мире, поскольку из-за его высокой заразности не спасут никакие противоэпидемические меры. Такое мнение 23 декабря в эфире телеканала «Украина 24» высказал украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский

«По уровню тяжести заболевания и количеству госпитализаций и числу смертей он ("омикрон" — ред.) однозначно уступает "дельте", то есть он легче. Но заразность в три-четыре раза выше, чем у "дельты". То есть по заразности он приближается к кори, то есть уцелеть от омикрона фактически нереально. Никакие маски и никакие ограничения нас не спасают. "Омикрон" придет в каждую носоглотку», — заявил он.

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«Омикрон» впервые был зафиксирован в ЮАР в середине ноября, уже 24 ноября ВОЗ сообщила о нем и о большом количестве мутаций, признав вирус глобальной угрозой. Специалисты отметили, что он заразнее, чем «дельта».