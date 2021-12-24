«По уровню тяжести заболевания и количеству госпитализаций и числу смертей он ("омикрон" — ред.) однозначно уступает "дельте", то есть он легче. Но заразность в три-четыре раза выше, чем у "дельты". То есть по заразности он приближается к кори, то есть уцелеть от омикрона фактически нереально. Никакие маски и никакие ограничения нас не спасают. "Омикрон" придет в каждую носоглотку», — заявил он.
Первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон» выявили на Украине в прошедшую субботу, 18 декабря. Заболевание обнаружили у человека, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов.
«Омикрон» впервые был зафиксирован в ЮАР в середине ноября, уже 24 ноября ВОЗ сообщила о нем и о большом количестве мутаций, признав вирус глобальной угрозой. Специалисты отметили, что он заразнее, чем «дельта».