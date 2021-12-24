Информация о нагнетании ситуации на границе Украины носит политический характер, поскольку Вооруженные силы Украины имеют достаточно информации для анализа ситуации. Об этом 23 декабря заявил эксперт в области обороны и безопасности Олег Стариков в эфире телеканала «Наш»

«Те, кто распространял информацию о нагнетании ситуации на границе Украины, не имеют никакого отношения к разведсообществу США, у них только политическая составляющая. Вооруженные силы Украины прекрасно владеют всей информацией, тем более у нас тоже работает разведсообщество. Все направления главного удара контролируются и туда выставлены соответствующие подразделения, в том числе и противотанковые комплексы», — сказал Стариков.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что Украина находится в опасности — Российская Федерация якобы угрожает нанести ядерный удар по этой стране, если она не откажется от «демократического развития». Такое заявление он сделал на форуме «Дипломатия 30». «Почувствуете в 4 часа утра 22 февраля»: Жириновский пригрозил США © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивали, что Россия не хочет войны, но готова защищать собственные интересы и безопасность государства. Принятие Украины в НАТО, отмечал российский лидер, является «красной линией» для России.

Ранее, 15 декабря, в ходе визита в Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ.