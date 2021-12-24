Украине необходимо договориться с Россией о долгосрочном газовом контракте напрямую или в противном случае страна сильно потеряет. Об этом 23 декабря заявил эксперт, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала Ukrlive

Холод заставит Европу покупать газ из РФ по любой цене - Митрахович © Украина.ру

По словам Суслова, Украина не будет выглядеть умнее, если будет покупать тот же российский газ, но окольными путями. Ранее бывший министр экономики Украины также говорил, что острая нехватка угля создала в стране условие для срочной экономической реинтеграции Донбасса. По его мнению, можно было бы прекратить действия экономической блокады и начать брать украинский уголь с украинских же территорий, которые пока неподконтрольные.