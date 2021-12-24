«Вся Европа закупает газ по более низким ценам по прямым контрактам. Это может делать и Украина. Мы попали в кризисную ситуацию. Мы вынуждены часть газа расходовать и сжигать на электростанциях, поскольку не хватает угля. Значит, давай все-таки, как это сделала Венгрия и недавно сделала Молдавия, и развитые страны Европы, которые давным-давно покупают 80-85% российского газа по долгосрочным контрактам. Чем Украина будет хуже, если она поступит точно так же», — сказал он.
По словам Суслова, Украина не будет выглядеть умнее, если будет покупать тот же российский газ, но окольными путями. Ранее бывший министр экономики Украины также говорил, что острая нехватка угля создала в стране условие для срочной экономической реинтеграции Донбасса. По его мнению, можно было бы прекратить действия экономической блокады и начать брать украинский уголь с украинских же территорий, которые пока неподконтрольные.