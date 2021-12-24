Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который стал телеведущим авторской программы, заявил, что в следующем году Украина останется без своего хлеба, что сейчас фактически умалчивается. Об этом он рассказал 23 декабря в эфире программы «Прямым текстом с Луценко»

«Этот скандал сейчас очень незаметный, но он скоро будет на всех полках магазинов. Украина умудрилась не ограничить вывоз зерна для изготовления хлебобулочных изделий. И у нас не осталось запаса, необходимого для хлеба в следующем году. Соответственно Украина, имея рекордный урожай, будет закупать хлеб за границей», — сказал Луценко.

Мог стать соратником Порошенко: Луценко разоткровенничался о прошлом Зеленского © Facebook, Генеральна прокуратура України / Facebook, Генеральна прокуратура України / Перейти в фотобанк

Во вторник, 21 декабря, министр агрополитики Украины Роман Лещенко сообщил о рекордном за 30 лет независимости урожае.

На днях Всеукраинская ассоциация пекарей и Ассоциация «Укрхлебпром» направили президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров письмо, в котором просят предоставить им льготный газ на уровне 10-12 миллионов кубометров в месяц, либо предоставить финансовую помощь. Пекари приобретают сейчас газ по цене 52 тыс. гривен (140 тыс. рублей) за тысячу кубов, то есть по «европейским ценам».