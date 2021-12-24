Бывший президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон 23 декабря в эфире телеканала NTV Moldova заявил, что отношения Кишинева с Москвой за год значительно ухудшились

Разморозка конфликта в Приднестровье направлена против России - Додон © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При этом Додон заявил о намерении приложить все усилия, чтобы улучшить отношения стран, напомнив, что он стал председателем Молдавско-российского союза деловых людей.

По его словам, необходимо срочно созывать молдавско-российскую межправительственную комиссию, чтобы решить проблемы между странами.

«Я обсуждаю с руководителями предприятий и ассоциаций различные важные проекты для Молдавии. Я надеюсь убедить в следующем году трех-четырех важных партнеров, чтобы они открыли заводы или фабрики в Молдавии», — заявил Додон.

Ранее член Совфеда РФ Алексей Пушков предупредил, что высылка из Молдавии посла России в республике Олега Васнецова может иметь негативные последствия для страны, в первую очередь на экономическом уровне.