Украинская певица Тина Кароль заявила, что думает над концертами в России, однако понимает, что это может обернуться для нее волной критики со стороны соотечественников. Об этом 24 декабря написала газета «КП в Украине»

«Я за Украину, но в то же время я сама кормилица своей семьи, своего огромного коллектива. Когда я вижу, что к нам приезжают выступать с гастролями, а мы просто наблюдаем, тогда, получается, мы дураки? Я говорю сама себе: женщина, может, стань смелее?!» — сказала Кароль.

Тина Кароль сравнила гастроли по РФ с продажей души © Тина Кароль/Инстаграм

«Есть такая ячейка общества, как украинский шоу-бизнес. Шоу-бизнес — это красивый бизнес, это бизнес на шоу. И сегодня политическая повестка диктует, что патриотизм и бизнес никак не связаны», — сказала она.

Кароль призналась, что думает над гастрольным туром по Российской Федерации, но понимает, что за это на нее обрушится волна критики от негативно настроенных соотечественников.

«Конечно, я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я уже, чтобы не летели осуждения в мою сторону — тоже вопрос. С другой стороны, нас толкают к этому. Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула "бизнес — это только бизнес" возможна?» — задалась вопросом исполнительница.

Между тем, буквально в ноябре Тина Кароль утверждала в интервью, что не гастролирует по РФ, потому что это равносильно продаже души. Украинских артистов, дающих концерты в Москве, певица тогда назвала людьми с отсутствием самоидентификации.