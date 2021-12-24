Центральная избирательная комиссия Украины обратилась в подконтрольные Киеву военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей, чтобы оценить возможность проведения местных выборов в марте 2022 года. Об этом сообщили 23 декабря в публикации на сайте ЦИК

Досрочные выборы в 2022 году: Карасев указал на ошибки Зеленского © скриншот с видео NEWSONE заявили, что в Донецке и Луганске «существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащему обеспечению организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса», поскольку в данных областях «идет операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Отмечается, что в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций.

«ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года», — добавили в комиссии.

Ранее комиссия дважды обращалась к властям Донецкой и Луганской областей касательно возможности проведения местных выборов, однако тогда было принято решение не проводить голосование из соображений безопасности.

В начале декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и в Донбассе. По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, подобные меры вступят в силу после того, как регион вернется под контроль украинских властей.