Генеральный штаб Украины представил новую систему боевых наград в армии с символами Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook

Украинцам сказали, ждать ли награды за вакцинацию © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам», — заявил он на презентации.

В Генштабе заверили, что новые медали символизируют синтез «воинских символов Древней Руси, казачьей Украины, Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии», а также западного опыта, но с современным содержанием. А их целью является чествование военнослужащих и сотрудников ВСУ за мужество, а также героизм в «борьбе с российской агрессией» и весомый личный вклад в развитие украинской армии.

УПА была создана в октябре 1942 года, ее боевики воевали на стороне Третьего рейха. После капитуляции нацистской Германии до середины 1950-х годов организация устраивала диверсии против коммунистов.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ