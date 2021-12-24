Украинцам сказали, ждать ли награды за вакцинацию
Украинцам сказали, ждать ли награды за вакцинацию
© REUTERS, Pavlo Palamarchuk
Главнокомандующий Валерий Залужный назвал происходящее историческим для ВСУ событием. Он подчеркнул, что поддерживает развитие национальной военной идентичности.

«Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам», — заявил он на презентации.

В Генштабе заверили, что новые медали символизируют синтез «воинских символов Древней Руси, казачьей Украины, Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии», а также западного опыта, но с современным содержанием. А их целью является чествование военнослужащих и сотрудников ВСУ за мужество, а также героизм в «борьбе с российской агрессией» и весомый личный вклад в развитие украинской армии.

УПА была создана в октябре 1942 года, ее боевики воевали на стороне Третьего рейха. После капитуляции нацистской Германии до середины 1950-х годов организация устраивала диверсии против коммунистов.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

 