В окружении Путина нет глупых людей, и вторжение России на территорию Украины невозможно, заявил украинский политолог Василь Вакаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее во время итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет придерживаться обеспечения собственных интересов безопасности в вопросе украинского конфликта. «Так мы же воду им продаем». Василь Вакаров о тройственной и аморальной политике Украины © Facebook, Василь Вакаров

«Я не вижу в этих словах наступления на Украину, войны и так далее. Другое дело, что я слышу о военно-технической подготовке и военном решении проблемы развития инфраструктуры НАТО в Украине. Переводя на человеческий язык, я понимаю, что может быть такой сценарий, что будут подавлены точки, где размещена инфраструктура НАТО», — сказал Вакаров.

Эксперт не исключает ракетно-бомбового удара по инфраструктуре НАТО на Украине, однако полномасштабного вторжения не случится, уверен Вакаров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.