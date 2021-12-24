Технология микробиологической переработки газа в белок, созданная в СССР в 60-х годах, способна решить проблему мирового голода. Однако США принудили Россию закрыть заводы по производству белка в 90-х. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев

Эксперт напомнил об уровне развития российской науки, которого не смогли достичь американцы: о гиперзвуковых ракетах. Однако прорывы есть и в ряде других областей, далёких от вооружений, отметил Матвейчев.

«Наши ученые ещё в конце 60-х создали технологию микробиологической переработки газа, а у нас его 45% мировых запасов, в белок. То есть, этим белком, с кормовыми добавками — можно кормить животных, рыбу, птицу, и так далее…Соответственно, животные быстро вырастают, не надо ни сена, ни силоса, ни кукурузы — и ты решаешь продовольственную проблему», — сказал Матвейчев. Матвейчев назвал главные успехи и неудачи 2021 года - видео

Советский Союз предполагал построить коммунизм во всём мире, разрешив проблему голода, однако американцы помешали этому случиться.

«В частности, по требованию американцев были закрыты эти заводы по производству белка. И после этого американская фирма Монсанто захватила мировой рынок. И сейчас наши сельхозники, я уж не говорю о европейских, наши крестьяне вынуждены покупать посадочные семена у Монсанто», — рассказал эксперт.

Но технологии можно возродить, и если США хотят запретить России продавать газ в Европу, то Россия превратит этот газ в белок и накормит всю планету, заключил Матвейчев.

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