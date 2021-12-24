Ранее ряд экспертов заявлял, что высказывания западных официальных лиц о том, что в случае "вторжения" России на Украину Запад ограничится лишь экономическими санкциями, являются осознанной провокацией России на военные действия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Акопов полагает, что подобная трактовка авантюрна, и Запад скорее играет с Россией в игру на изматывание на украинском направлении.

В то же время, прямая провокация России на вторжение вероятна при одном условии, заявил эксперт.

«Вариант провоцирования Россию на вторжение возможен только в одном случае, если Запад поймет, что Украина для него окончательно потеряна и Россия «заберет» ее через несколько лет. Тогда он может пойти на ускорение, мол, давайте сейчас ее скормим Москве и тут же попытаемся ввести глобальную блокаду и изоляцию России, чего не получилось в 2014 году», — сказал Акопов. Политолог Акопов объяснил, почему Запад не сможет натравить Украину на Россию © Facebook, Николай Лебедев

Однако вариант с глобальными санкциями и изоляцией России в нынешнее время не сработает, и на Западе это тоже понимают, заключил эксперт.

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