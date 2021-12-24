Во время итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет придерживаться обеспечения собственных интересов безопасности в вопросе украинского конфликта. Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Михаил Погребинский

Высказывания Путина необходимо рассматривать в призме воинственных заявлений Запада о "российском вторжении на Украину", подчеркнул эксперт.

«Путин говорит, что если они будут себя плохо вести, мы не будем обращать на вас внимания и будем сами решать свои проблемы. Но это выглядит лишь как тактические высказывания», — сказал Погребинский. Погребинский назвал единственный смысл для Путина встречаться с Зеленским © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

На стратегическом же уровне Путин повторяет слова, написанные им в июльской статье об Украине.

«В частности, что Украина создана Лениным, и что часть исконно русских территорий и русские люди оказались в ее составе. То есть Путин в очередной раз намекнул, что не допустит создания АнтиРоссии на в прошлом русских землях. Это можно считать между строк», — отметил собеседник издания.

Президент России не успокоится до тех пор, пока с Украины исходит угроза национальной безопасности для Российской Федерации, заключил эксперт.

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