В ходе итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет придерживаться исключительно интересов собственной безопасности в вопросе конфликта на Украине и возможного размещения в стране войск НАТО. Это в интервью Украина.ру прокомментировал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

В России никто не собирается отдавать Донбасс нынешней Украине, и Путин использует Минские соглашения лишь как способ давления на Запад, пояснил эксперт.

«Минские соглашения для Путина — это лишь способ давления на Киев и на Запад. Естественно, что никто не собирается отдавать Донбасс Украине. Донбасс может воссоединиться с Украиной только в том случае, если Украина станет частью России через Евразийский союз и другие многоступенчатые формы переориентации на Россию», — сказал Акопов. «Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе»: Путин объяснил, почему возник кризис в отношениях России и Украины © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Москва может пойти даже на юридическое присоединение Донбасса на одном из этапов конфликта, подчеркнул собеседник издания.

«Если переговоры по гарантиям безопасности сорвутся, Москва может сломать всю эту схему, признав независимость Донбасса или вообще включив его в состав РФ в соответствии с референдумом», — заявил эксперт.

Конечная цель России во всех случаях — выполнение требований по гарантиям невключения Украины в НАТО, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.