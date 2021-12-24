Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что действия России на украинском направлении будут зависеть только от интересов безопасности Москвы. Запад же, имея на руках предложение РФ по нерасширению на восток, оказался в патовой ситуации. Это в интервью Украина.ру прокомментировал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Ранее МИД РФ опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по взаимному разграничению и обоюдной безопасности. На последовавшее промедление и нерешительность Вашингтона Путин ответил ультиматумом во время пресс-конференции: России нужны немедленные гарантии невступления Украины в Альянс. Петр Акопов: Нуланд дает понять, что США не будут подталкивать Украину к войне © Facebook, Петр Толстой

«Понятно, что это вызовет на Западе и на Украине нервозность и они воспримут это как подтверждение о «готовящемся вторжении». Понятно, что никакого вторжения не будет, но Путин будет отказываться давать гарантии «ненападения на Украину» именно для того, чтобы давить на Запад все сильнее и сильнее с целью получения в какой-либо форме общения не брать Украину в НАТО», — сказал Акопов.

В этой ситуации Запад не может дать гарантий невступления Украины, так как это будет означать сдачу позиций, но и не может их не дать, так как это даст России карт-бланш на "вторжение" с целями обеспечения собственной безопасности, заключил эксперт.

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