Ранее МИД РФ опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по взаимному разграничению и обоюдной безопасности. На последовавшее промедление и нерешительность Вашингтона Путин ответил ультиматумом во время пресс-конференции: России нужны немедленные гарантии невступления Украины в Альянс.
«Понятно, что это вызовет на Западе и на Украине нервозность и они воспримут это как подтверждение о «готовящемся вторжении». Понятно, что никакого вторжения не будет, но Путин будет отказываться давать гарантии «ненападения на Украину» именно для того, чтобы давить на Запад все сильнее и сильнее с целью получения в какой-либо форме общения не брать Украину в НАТО», — сказал Акопов.
В этой ситуации Запад не может дать гарантий невступления Украины, так как это будет означать сдачу позиций, но и не может их не дать, так как это даст России карт-бланш на "вторжение" с целями обеспечения собственной безопасности, заключил эксперт.
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