"Западные партнёры" планировали устроить в России Майдан с участием Алексея Навального, планировалось снять множество фильмов с его участием: все силы должны были быть брошены на дестабилизацию ситуации в 2021 году, подчеркнул эксперт.
«Однако они были разгромлены. Этот год начался с ареста Навального, а дальше произошла ликвидация всех его структур, подразделений, и все его ближайшие подручные с украденными у россиян деньгами, которые наивные люди жертвовали им в качестве помощи, сбежали за границу, где и прячутся сейчас…И сейчас они поучают россиян оттуда», — сказал Матвейчев.
Теперь в планах Запада подготовка к президентским выборам 2024 года: ресурс Навального как жертвы ещё не исчерпан, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.