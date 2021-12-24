Внешние игроки планировали дестабилизировать Россию в преддверии выборов в Госдуму, однако потерпели сокрушительное поражение. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

"Западные партнёры" планировали устроить в России Майдан с участием Алексея Навального, планировалось снять множество фильмов с его участием: все силы должны были быть брошены на дестабилизацию ситуации в 2021 году, подчеркнул эксперт.

«Однако они были разгромлены. Этот год начался с ареста Навального, а дальше произошла ликвидация всех его структур, подразделений, и все его ближайшие подручные с украденными у россиян деньгами, которые наивные люди жертвовали им в качестве помощи, сбежали за границу, где и прячутся сейчас…И сейчас они поучают россиян оттуда», — сказал Матвейчев. «Не Украину». Матвейчев о том, кого США пытаются спровоцировать на войну с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Теперь в планах Запада подготовка к президентским выборам 2024 года: ресурс Навального как жертвы ещё не исчерпан, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.