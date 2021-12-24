В то же время, президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции анонсировал изменение российской политики на Украине: РФ будет исходить из собственных интересов безопасности.
«Что касается заявлений Запада, что в случае «вторжения» России на Украину они ограничатся лишь экономическими санкциями, то они просто объявили то, что должно быть ясно разумным людям, если они еще сохранились в руководстве Украины. Видимо, на Западе почувствовали, что там не осталось разумных людей, которые понимали бы намеки, поэтому пришлось сказать откровенно», — сказал Жарихин.
Для России не является новостью тот факт, что страны Запада не будут воевать за Украину, однако для украинского руководства потребовалось это напоминание, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.