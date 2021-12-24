Ряд официальных лиц стран Запада заявил, что в случае "нападения" РФ на Украину страны НАТО ограничатся экономическими санкциями. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Владимир Жарихин

В то же время, президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции анонсировал изменение российской политики на Украине: РФ будет исходить из собственных интересов безопасности.

«Что касается заявлений Запада, что в случае «вторжения» России на Украину они ограничатся лишь экономическими санкциями, то они просто объявили то, что должно быть ясно разумным людям, если они еще сохранились в руководстве Украины. Видимо, на Западе почувствовали, что там не осталось разумных людей, которые понимали бы намеки, поэтому пришлось сказать откровенно», — сказал Жарихин. Жарихин рассказал, как Франция и Германия потребовали капитуляции Донбасса © Владимир Трефилов

Для России не является новостью тот факт, что страны Запада не будут воевать за Украину, однако для украинского руководства потребовалось это напоминание, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.