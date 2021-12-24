Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос британских СМИ, упомянул, что Россия не даёт безусловных гарантий по Украине, и действия Москвы будут зависеть только от обеспечения безопасности своих граждан.
«Позиция России на украинском направлении в 2022 году будет принципиально иной, но не потому что Москва изменила эту политику, а потому что Украина, Германия и Франция отказались от выполнения Минских соглашений…Это не значит, что Россия тут же нападет и будет ее ликвидировать. Просто Россия перестанет быть заинтересованной в Украине», — прокомментировал слова Путина Жарихин.
Заинтересованность России в сохранении субъектности Украины сохранялась, пока была уверенность в том, что Украина будет следовать Минским соглашениям. Теперь же такой заинтересованности нет — объяснил слова президента эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.