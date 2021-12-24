Позиция России на украинском направлении в наступающем году будет принципиально иной, что озвучил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос британских СМИ, упомянул, что Россия не даёт безусловных гарантий по Украине, и действия Москвы будут зависеть только от обеспечения безопасности своих граждан.

«Позиция России на украинском направлении в 2022 году будет принципиально иной, но не потому что Москва изменила эту политику, а потому что Украина, Германия и Франция отказались от выполнения Минских соглашений…Это не значит, что Россия тут же нападет и будет ее ликвидировать. Просто Россия перестанет быть заинтересованной в Украине», — прокомментировал слова Путина Жарихин. Жарихин рассказал, как Франция и Германия потребовали капитуляции Донбасса © Владимир Трефилов

Заинтересованность России в сохранении субъектности Украины сохранялась, пока была уверенность в том, что Украина будет следовать Минским соглашениям. Теперь же такой заинтересованности нет — объяснил слова президента эксперт.

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