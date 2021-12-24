В США хотят полного контроля над "подмандатной" Украиной, однако олигархи пока не дают этого сделать, подчеркнул эксперт.
«Есть такой административно-окружной суд в Киеве. Там очень часто принимаются решения, которые не нравятся «соросятне», а, значит, не нравятся их патронам за рубежом и в посольстве..И этот год, и следующий будет годом схватки заокеанского «чужого» с украинским олигархическим хищником. Эта борьба продолжается, но она пока не приобрела радикальных форм. В 2022 году жду обострения», — сказал Золотарёв.
В случае "уничтожения" украинского олигархата силами Запада, заокеанские партнёры могут принудить власти Украины к исполнению Минских соглашений, считает Золотарёв.
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