Украинский олигархат - последний оплот национального суверенитета. О том, как Запад попытается его демонтировать рассказал в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

В США хотят полного контроля над "подмандатной" Украиной, однако олигархи пока не дают этого сделать, подчеркнул эксперт.

«Есть такой административно-окружной суд в Киеве. Там очень часто принимаются решения, которые не нравятся «соросятне», а, значит, не нравятся их патронам за рубежом и в посольстве..И этот год, и следующий будет годом схватки заокеанского «чужого» с украинским олигархическим хищником. Эта борьба продолжается, но она пока не приобрела радикальных форм. В 2022 году жду обострения», — сказал Золотарёв. Идеальный шторм: Золотарев сказал, к чему приведет конфликт Зеленского и Ахметова © РИА Новости,

В случае "уничтожения" украинского олигархата силами Запада, заокеанские партнёры могут принудить власти Украины к исполнению Минских соглашений, считает Золотарёв.

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