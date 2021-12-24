Ситуация идеального шторма может сложиться для президента Владимира Зеленского и его власти в случае наступления на Украине настоящих морозов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

В случае наступления сильных морозов вопрос тарифов и энергетики, отопительного сезона на Украине превратится в политический, уверен эксперт.

«В этом случае команда президента будет все валить на олигархов и на Россию, а те, кто сплотился сейчас вокруг Рината Леонидовича [Ахметова], будут показывать пальцами на президента и премьера, что это они довели до такой ситуации. Как говорится, гуртом и батьку бити легче. Январь, февраль, март будут очень непростыми для команды президента. Тогда этот конфликт так или иначе разрешится», — сказал Золотарёв. На Украину приходят морозы: готова ли страна к отопительному сезону? © Украина.ру/Стрингер

С другой стороны, если власть удержит ситуацию под контролем и отопительный сезон будет пройден, то проблемы возникнут у Ахметова: коллективный Запад чётко нацелен на вытеснение украинской олигархии, подчеркнул эксперт.

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