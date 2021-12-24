Автономная политика экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова сулит в наступающем году немало проблем украинским властям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Разумков ещё год назад зарегистрировал новую политическую силу и готовил почву для разрыва с Зеленским, отметил эксперт.

«Сама по себе потеря Разумкова не фатальна для команды Зеленского, но она запускает цепочку негативных для власти событий. Если отставка Авакова прошла безболезненно, хотя он довольно плотно контролировал МВД, то отставка Разумкова разрушает мифологему Голобородько, в которого верило ядро электората Зеленского», — сказал Золотарёв. Якубин рассказал, как Разумков-президент будет вести себя с Россией © Telegraf, Ян Доброносов

Позиционирование Разумкова как "правильного Зеленского" без самодурства является очень болезненным для президента Украины, заключил эксперт.

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