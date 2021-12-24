Уходящий год в целом для Владимира Зеленского сложился благополучно, однако в следующем его ожидают трудности. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Зеленский пока держится на первых позициях рейтинга и сохраняет контроль над монобольшинством, однако его позиции становятся всё более шаткими, отметил эксперт.

«Да, президент может рассказать о «крымской платформе» и о встрече с Байденом, но с точки зрения рядового украинца это не те события, которые его цепляют. Более того, впервые за семь лет страх перед повышением тарифов и ростом цен оттеснил на второй план страх перед войной. Это самая наглядная иллюстрация положения в стране», — сказал Золотарёв. Зеленский ввел запрет на обсуждение внешней политики © пресс-служба Президента Украины

Вопросы тарифов и энергетики могут превратиться в следующем году в политические со всеми негативными последствиями для Зеленского, уверен собеседник издания.

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