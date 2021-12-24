Итоги как уходящего года, так и независимости для Украины довольно пессимистичны: страна попала в цивилизационную воронку. Так считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Украинцев за время уходящего года дважды пугали войной, несмотря на то, что страшилка «Путин нападет» постепенно стала забываться, отметил Золотарёв. Как во Второй мировой войне: Золотарев оценил потери Украины © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

«В числе прочего — довольно-таки пессимистические итоги тридцатилетии независимости страны, которая провалилась в цивилизационную воронку, превратившись из самой развитой республики СССР с хорошим промышленным и аграрным потенциалом в «аграрную супердержаву», у которой кроме подсолнечного масла, кукурузы и рапса все осталось в прошлом», — сказал Золотарёв.

Цифры оттока украинцев за последние годы сопоставимы с потерями Украины во время Второй мировой войны: страну покинули более трех млн украинцев: это наглядный пример социального дарвинизма, дополнил эксперт.

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