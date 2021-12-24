Украинцев за время уходящего года дважды пугали войной, несмотря на то, что страшилка «Путин нападет» постепенно стала забываться, отметил Золотарёв.
«В числе прочего — довольно-таки пессимистические итоги тридцатилетии независимости страны, которая провалилась в цивилизационную воронку, превратившись из самой развитой республики СССР с хорошим промышленным и аграрным потенциалом в «аграрную супердержаву», у которой кроме подсолнечного масла, кукурузы и рапса все осталось в прошлом», — сказал Золотарёв.
Цифры оттока украинцев за последние годы сопоставимы с потерями Украины во время Второй мировой войны: страну покинули более трех млн украинцев: это наглядный пример социального дарвинизма, дополнил эксперт.
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