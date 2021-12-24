Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично заявлял о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Политолог Василь Вакаров публично предложил Зеленскому организовать эту встречу при посредничестве сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В мире всерьёз обсуждается проблема военного конфликта между Россией и Украиной, Россией и НАТО. В этих условиях Вакаров публично призвал Зеленского сделать шаги к прямым переговорам с Владимиром Путиным при посредничестве Виктора Медведчука.

«Я посоветовал президенту Зеленскому сесть в вертолёт и прилететь к Медведчуку. Всё же Медведчук народный депутат, один из лидеров ОПЗЖ. Я предложил Зеленскому сесть вместе с депутатом Медведчуком и обсудить возможность того, чтобы Медведчук пролоббировал встречу Зеленского с Путиным», — сказал Вакаров. Депутаты Рады от ОПЗЖ готовы сложить мандаты © Оппозиционная платформа - за жизнь

Эксперт подчеркнул, что освобождение Медведчука от преследования стало бы позитивным шагом, основой для конструктивных переговоров лидеров Украины и России, учитывая личные связи Путина и сопредседателя ОПЗЖ.

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