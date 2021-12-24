Сегодня в Казахстане по макроэкономическим показателям есть небольшой рост и не такая уж большая инфляция, но большинство народонаселения республики чувствует нарастание неприятного гештальта. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Эксперт пояснил, что поставки сырой нефти в Казахстане растут и приносят стране около 5 млрд долларов ежемесячно, но людей беспокоит этот затянувшийся транзит власти, когда непонятно, кто за что отвечает — первый президент или второй, это неприятная ситуация, и из нее надо как-то выходить.

«В руководстве страны понимают, что у населения растет запрос на большую определенность. Потому что Токаева до сих пор не воспринимают в обществе как полноценного президента. Да, на международной арене все жмут ему руку, но насколько этот человек самостоятелен в принятии решений — до сих пор вопрос внутри республики. Даже многие казахстанские эксперты «не под запись» говорят о том, что это не совсем полноценный президент. Да, у него есть много заслуг, но он не отвечает полному набору требований, предъявляемых главе государства», — отметил Грозин.

Если Токаев будет укрепляться во власти и как глава «Нур Отана», и как глава Совбеза (если Назарбаев передаст ему эту должность лет через пять), это не самый худший вариант, добавил специалист.

Более того, Токаев не самый худший для России человек, который мог бы появиться в качестве преемника Назарбаева, там было много других кандидатов, которые вызывают массу вопросов, заключил собеседник издания.

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