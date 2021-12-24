В Казахстане нет особых сложностей с транзитом власти, за исключением текущей ситуации, которая загоняет республику в не самое хорошее положение. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Эксперт отметил, что по макроэкономическим показателям есть небольшой рост и не такая уж большая инфляция, но большинство народонаселения Казахстана чувствует нарастание неприятного гештальта, когда непонятно, кто за что отвечает — первый президент или второй.

По его мнению, передача полномочий в «Нур Отане» связана именно с этим.

«Обещание Назарбаева передать полномочия в руководстве правящей партии страны — это уже хорошо в том смысле, что Токаев до сих пор воспринимается как некий Симеон Бекбулатович, касимовский принц при Иване Грозном. Это неудобно, и для того чтобы избежать восприятия Токаева как неполноценного президента, и было принято это решение», — пояснил Грозин.

Если Токаев будет укрепляться во власти и как глава «Нур Отана», и как глава Совбеза (если Назарбаев передаст ему эту должность лет через пять), это не самый худший вариант, заключил собеседник издания.

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