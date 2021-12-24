Внешнеполитическая траектория, которую выстраивает сегодня Россия, в целом устраивает миролюбивые силы мира. Об этом рассказал военный политолог Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Кошкин: Великобритании нужна Украина для проникновения в Восточную Европу © vk.com, Андрей Кошкин

«Что касается инициирования военной и политической эскалации, то это заказ, который идет из Вашингтона. Они ставят перед собой задачи переформатирования мироустройства. Потому что тот план, который осуществлялся после Холодной войны по построению монополярного мира, оказался тупиковым. Сегодня ситуация требует многополярного мира. Американские генералы даже говорят о трехполюсной войне», — констатировал Кошкин.

Процесс переформатирования сложен. Он вызывает деструктивные процессы, и тут надо быть мобилизованным и собранным, чтобы не допустить ошибки, это требование должно быть весьма актуальным для каждого полюса мира (США, Россия, Китай), а также для Евросоюза и НАТО, которые за счет нагнетания обстановки пытаются добиться преимущества, не понимая, что это приведет к проигрышу всех, заключил собеседник издания.

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