Эксперт отметил, что на Ближнем Востоке все взоры обращены в сторону России, потому что Россия доказала, что она умеет выполнять свои обязательства и нести безопасность в те регионы, где она находится.
«Что касается инициирования военной и политической эскалации, то это заказ, который идет из Вашингтона. Они ставят перед собой задачи переформатирования мироустройства. Потому что тот план, который осуществлялся после Холодной войны по построению монополярного мира, оказался тупиковым. Сегодня ситуация требует многополярного мира. Американские генералы даже говорят о трехполюсной войне», — констатировал Кошкин.
Процесс переформатирования сложен. Он вызывает деструктивные процессы, и тут надо быть мобилизованным и собранным, чтобы не допустить ошибки, это требование должно быть весьма актуальным для каждого полюса мира (США, Россия, Китай), а также для Евросоюза и НАТО, которые за счет нагнетания обстановки пытаются добиться преимущества, не понимая, что это приведет к проигрышу всех, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.