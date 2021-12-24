«Нет, мы не будем считать это полномасштабной операцией. Полномасштабная операция означает, что применяются все силы, которые можно задействовать и на воздухе, и на суше, и на море. То, о чем говорите вы, это провокация, которую следует пресекать и избегать», — пояснил эксперт.
Тем не менее, у России есть соответствующее понимание «красных линий», и эти основные идеи будут положены в новую концепцию внешней политики Москвы, уточнил Кошкин.
«Прошло уже пять лет, и мы с вами являемся свидетелями той весьма динамично изменяющейся конфигурации во всем мире и на театре военных действий, которые обозначает США в виде Польши, Украины и стран Балтии. Мы никому не угрожаем. Но у нас достаточно ресурсов для того чтобы нейтрализовать любую угрозу.
Так что если будет рассматриваться вторжение в российские интересы, будут предприняты адекватные меры, которые образумят любого агрессора, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.