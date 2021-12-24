Если Украина при помощи беспилотника уничтожит нефтеперерабатывающий завод в Донбассе, Россия не расценит это как полномасштабное наступление. Об этом рассказал военный политолог Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Кошкин: Великобритании нужна Украина для проникновения в Восточную Европу © vk.com, Андрей Кошкин

Тем не менее, у России есть соответствующее понимание «красных линий», и эти основные идеи будут положены в новую концепцию внешней политики Москвы, уточнил Кошкин.

«Прошло уже пять лет, и мы с вами являемся свидетелями той весьма динамично изменяющейся конфигурации во всем мире и на театре военных действий, которые обозначает США в виде Польши, Украины и стран Балтии. Мы никому не угрожаем. Но у нас достаточно ресурсов для того чтобы нейтрализовать любую угрозу.

Так что если будет рассматриваться вторжение в российские интересы, будут предприняты адекватные меры, которые образумят любого агрессора, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.