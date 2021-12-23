Украинская певица Ирина Билык 23 декабря поделилась в Instagram кадрами из своего фотопроекта «Ода женской красоте»

«В рамках моего нового видео на песню «Мне нравится» у меня состоялся фотопроект «Ода женской красоте». О красоте души, красоте ума, красоте характера. Клип и фотопроект — визуальное и музыкальное послание женщинам не боятся быть разными», — написала Билык.

Сын Билык попросил на Новый год Infiniti, а получил носки «житомир-стайл» © Facebook, Ирина Билык

Сама Билык восседает в центре на белом пуфике. На ней ярко-лиловый костюм, чулки-лосины, которые переходят в туфли, и черный кожаный плащ. Женщины рядом с ней стоят, они в черных и серебряных платьях.

«Шикарная Ирина, а эти ноги как две дороги», «Огонь», «Очень красивый проект и все его участницы», — восхитились подписчики Билык.

Ранее певица повеселила подписчиков и рассказала, что ее 6-летний сын захотел на день святого Николая иномарку, а получил «колхозные» носки.