Первую леди Украины Елену Зеленскую 23 декабря в Instagram попросили убедить супруга, президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть закон о постановке на воинский учет женщин ряда профессий

Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет © Facebook, Міністерство оборони України

«Во второй раз приняла участие в конференции послов. Украинские представители в других странах на этот раз приехали в Украину в "усиленном составе" — со своими супружескими парами», — написала супруга президента.

Украинцев возмутило, что Зеленская игнорирует более актуальные, на их взгляд, проблемы в стране.

«На мобилизацию пойдёте, как других женщин начали мобилизовать? Или, как и муж, будете косить, пока другие воевать за вас будут?», «Елена, объясните пожалуйста, с какого такого перепуга девушки должны служить? Девушка должна дома ребенка воспитывать, вы вообще уже там двинулись? Бросайте вы все, и вперёд на передовую, как же я жалею, что отдала голос за вашего мужа, все хуже и хуже», «Ну что? На службу в армию идём???», «А что Ермак там делает? Надеюсь, что он не ваш любовник», — написали Зеленской в комментариях.

В четверг, 23 декабря, на Украине утвердили указ минобороны, по которому сотни тысяч украинок, работающих в ряде отраслей, обязаны встать на воинский учет.

Согласно указу, на фронт могут призвать работниц целого ряда сфер, от общепита и юриспруденции до издательского дела. За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность.