Украинцы выразили разочарование в итогах шоу «Холостячка». Дело в том, что Злата Огневич изображала страсть к одному из участников проекта, а в финале выбрала совсем другого.
По окончании шоу украинская ведущая поделилась эротическими фото и кадрами исполнения стриптиза.
«Жизнь — это Кабаре, как пела прекрасная Лайза Минелли! Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также- возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии. Спасибо тем, кто прислушался! Спасибо тем, кто мыслит глубоко и со мной на одной волне!» — заявила Огневич.
«Выставляйся хоть голая, теперь все равно. Сколько тебе заплатили за игру с чувствами?», «Ничего ценного и настоящего, фальшиво все от главной героини и до финала», «Обули зрителей по полной», «Ты низко упала в глазах украинского народа», «Позорище на всю страну», «Вы забыли о зрителях, о людях, которые и так устали от сплошной лжи в нашей стране», «Вы с Андреем – идеальная пара», — возмутились подписчики.
Ранее, согласно статистике Google, Огневич вошла в десятку самых популярных запросов у украинцев.