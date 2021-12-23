Украинскую ведущую проекта «Холостячка» Злату Огневич раскритиковали за неожиданный поворот в финале шоу и обман зрителей. Претензии подписчики на днях выразили в ее Instagram

Украинцы выразили разочарование в итогах шоу «Холостячка». Дело в том, что Злата Огневич изображала страсть к одному из участников проекта, а в финале выбрала совсем другого.

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«Жизнь — это Кабаре, как пела прекрасная Лайза Минелли! Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также- возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии. Спасибо тем, кто прислушался! Спасибо тем, кто мыслит глубоко и со мной на одной волне!» — заявила Огневич.

«Выставляйся хоть голая, теперь все равно. Сколько тебе заплатили за игру с чувствами?», «Ничего ценного и настоящего, фальшиво все от главной героини и до финала», «Обули зрителей по полной», «Ты низко упала в глазах украинского народа», «Позорище на всю страну», «Вы забыли о зрителях, о людях, которые и так устали от сплошной лжи в нашей стране», «Вы с Андреем – идеальная пара», — возмутились подписчики.

Ранее, согласно статистике Google, Огневич вошла в десятку самых популярных запросов у украинцев.