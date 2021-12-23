Президент России Владимир Путин уверен, что Западу плевать на жителей Крыма и демократию. Об этом он заявил 23 декабря в ходе большой пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы

Журналисты из Крыма поблагодарили главу государства за то, какие изменения происходят в регионе, но пожаловались на то, что крупные операторы сотовой связи на полуостров не заходят.

Не соблаговолите ли разбомбить? На Украине придумали, как еще больше отвратить от себя Крым и Донбасс © РИА Новости, sud.ua

«Странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию», — сказал Путин.

Крым стал регионом России в 2014 году, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает Крым частью РФ.