Украинская певица, снимавшаяся в сериале «Школа», Анна Тринчер объявила, что не довольна размером своего бюста, поэтому решила увеличить молочные железы. Соответствующий пост она разместила в Instagram 23 декабря

«Дата операции назначена. Трясусь… боюсь… но очень уже мечтаю проснуться, начать нести фигню всякую от наркоза и увидеть это своими глазами», — написала она.

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Большинство подписчиков поддержали идею 20-летней Тринчер по хирургическому исправлению молочных желез, больше всего голосов оказалось за 2,5 размер.

Анна Тринчер — украинская певица и актриса, представляла Украину на «Детском Евровидении 2015», участвовала в проектах «Голос страны», «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».

Тринчер встречается с украинских блогером Александром Волошиным, который не так давно сделал ей предложение, подарив возлюбленной кольцо от Cartier.