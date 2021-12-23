«Дата операции назначена. Трясусь… боюсь… но очень уже мечтаю проснуться, начать нести фигню всякую от наркоза и увидеть это своими глазами», — написала она.
При этом певица устроила у себя в сети опрос среди подписчиков, какой именно размер ей нужно сделать. Для этого Тринчер сделала три разных снимка, где «примерила» импланты 2,5, 3 и 3,5 размера.
Большинство подписчиков поддержали идею 20-летней Тринчер по хирургическому исправлению молочных желез, больше всего голосов оказалось за 2,5 размер.
Анна Тринчер — украинская певица и актриса, представляла Украину на «Детском Евровидении 2015», участвовала в проектах «Голос страны», «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».
Тринчер встречается с украинских блогером Александром Волошиным, который не так давно сделал ей предложение, подарив возлюбленной кольцо от Cartier.